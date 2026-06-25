Mondial 2026 : Pape Thiaw appelle ses joueurs à « sonner la révolte » face à l’Irak

À la veille du match décisif contre l’Irak, prévu ce vendredi à Toronto (19h00 GMT) dans le cadre de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a lancé un appel à la mobilisation générale pour relancer les chances des “Lions” dans la compétition.



Conscient de la déception suscitée par les deux premières sorties du Sénégal, marquées par des défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), le technicien sénégalais estime qu’il est temps pour son équipe de réagir.



« Ça parle beaucoup, il faut l’admettre. C’est normal quand on sort de deux défaites en deux matchs, alors qu’on était cités parmi les favoris. Maintenant, il faut sonner la révolte. Que ce soit de mon côté, sur le plan tactique, mais aussi du côté des joueurs. On est prêts. On travaille. On fera les meilleurs choix. On essaiera de tout donner pour aller chercher cette qualification », a-t-il déclaré.



Le sélectionneur assure que ses joueurs restent pleinement déterminés à réaliser un parcours honorable malgré cette entame compliquée.



« Nous ne nous attendions peut-être pas à être dans cette situation, mais c’est la réalité aujourd’hui. Nous allons tout faire pour battre l’Irak et continuer à espérer une qualification pour le prochain tour », a-t-il ajouté.



Avec zéro point au compteur et une différence de buts négative (-3), le Sénégal n’a plus le droit à l’erreur. Les « Lions » du Sénégal devront impérativement s’imposer face aux « Lions de la Mésopotamie » pour conserver leurs chances d’accéder aux 16es de finale.