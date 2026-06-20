L'Iran dit «fermer» le détroit d'Ormuz et envoie une délégation en Suisse

L'Iran annonce « fermer » le détroit d'Ormuz en réaction aux attaques israéliennes menées au Liban qui ont fait une trentaine de morts ces dernières heures, malgré un nouveau cessez-le-feu négocié directement entre Israël et le Hezbollah, le 19 juin.



Des frappes dans la région de Nabatiyeh dans le sud du Liban, mais aussi dans la plaine de la Bekaa. Ce samedi 20 juin, le Hezbollah a de son côté accusé Israël d'être « totalement responsable des violations de la trêve », Israël accusant pour sa part le groupe chiite libanais de violer « constamment ».



L'Iran avertit du coup les États-Unis que l'accord signé le 17 juin dernier est « en danger ». L'armée américaine dit rester « vigilante » après l'annonce par l'Iran de la fermeture du détroit d'Ormuz. Les deux pays disent s'apprêter nénmoins à participer aux négociations en Suisse.