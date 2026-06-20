Décès du cofondateur d’Ubisoft : Claude Guillemot meurt dans le crash d’un avion de tourisme en Loire-Atlantique

Claude Guillemot, cofondateur du géant français du jeu vidéo Ubisoft, est décédé vendredi à l’âge de 69 ans dans le crash d’un avion de tourisme survenu près de La Baule, en Loire-Atlantique, a confirmé l’entreprise dans un communiqué relayé par les médias français.



« Ubisoft a appris avec une profonde tristesse le décès de Claude Guillemot, cofondateur du Groupe et président de Guillemot Corporation, dans un accident. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches dans cette épreuve », a indiqué le groupe.



Claude Guillemot avait fondé Ubisoft en 1986 avec ses frères Yves, Michel, Christian et Gérard Guillemot afin de diversifier les activités de l’entreprise familiale, alors spécialisée dans les produits agricoles. Au sein du groupe, il occupait les fonctions de membre du conseil d’administration et de directeur général délégué chargé des opérations.



Selon les informations rapportées par le quotidien régional Ouest-France, relayées par BFMTV, Claude Guillemot était le propriétaire du Cessna 421, un avion bimoteur qui s’est écrasé dans un champ vendredi après-midi. Un instructeur aéronautique basé à Rennes, également présent à bord de l’appareil, est mort dans l’accident.



Dans un communiqué publié peu après le drame, les services départementaux d’incendie et de secours de Loire-Atlantique ont indiqué qu’à leur arrivée sur les lieux, « l’aéronef était en feu avec une propagation en cours à la végétation environnante ». Les secours ont alors constaté « le décès de deux victimes ».



L’incendie provoqué par le crash a été rapidement maîtrisé grâce à l’intervention de 63 sapeurs-pompiers et de 29 véhicules mobilisés sur place. Les circonstances exactes de l’accident font toujours l’objet d’une enquête.



D’après Ouest-France, l’avion avait décollé de Rennes vers 17h20 en direction de La Baule afin de participer à un rassemblement aéronautique prévu durant le week-end.



Fondée en 1986, Ubisoft est devenue l’une des principales entreprises mondiales du secteur du jeu vidéo, notamment grâce à des franchises à succès telles qu’Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s Rainbow Six et Just Dance. Claude Guillemot figurait parmi les personnalités ayant contribué au développement du groupe depuis sa création.