Semaine nationale de la petite enfance: Maïmouna Cissokho Khouma préconise un suivi et une évaluation pour toutes les structures publiques

La directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANCTP) a souligné lundi, la nécessité d’assurer un suivi et une évaluation pour toutes les structures publiques et communautaires de prises en charge de la petite enfance.



Elle s’exprimait à l’occasion du lancement de la 17eme édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits sous le thème de « l’éducation à la paix dès la petite enfance ».



Cette composition de thèmes retenus par les autorités se justifie, selon elle, par le contexte actuel dominé par les crises et qui expose les enfants directement et indirectement à des formes de violences. « Dans cette situation, il urge de s’impliquer dans un projet de régulation à la paix dès la petite enfance en s’appuyant sur la connaissance de soi et de l’autre ainsi que la tolérance » (…), a-t-elle expliqué.



Mme Khouma a rappelé que « la Semaine nationale (…) a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme national au niveau des cases des tout petits mais aussi la construction et la réhabilitation des écoles maternelles publiques et des centres communautaires en relation avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, des partenaires au développement afin de mettre en œuvre la politique nationale de développement intégré, appuyant la formation initiale des personnels dans les structures d’accueil pour la petite enfance ».



A l’en croire, cela fait près de 3000 structures, dont 800 cases des tout-petits sur l’étendue du territoire national. « L’agence accompagne et encourage les communautés à en créer davantage, parce que parmi nos missions, il y a cette promotion du modèle de la case des tout-petits », a-t-elle soutenu.



A ce titre souligne-t-elle, l’école, qui est une institution de la société et toutes les autres plateformes de prise en charge des enfants ne sauraient être en « marge d’une si importante progression parce que non seulement elles constituent un levier de formation des futurs citoyens mais aussi subissent très souvent à des violences dans la société ».



« Au Sénégal, la prise en charge de la petite enfance reste une dimension fondamentale dans la constitution d’un capital humain de qualité », a-t-elle dit, notant que malgré les nombreux efforts consentis, il reste « beaucoup de défis à relever ».



Dans les dernières éditions, précise Maïmouna Cissokho Khouma, le ministère de la Femme , de la Famille et de la Protection des enfants, par le biais de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits a entrepris « plusieurs actions relatives à la promotion des valeurs et au civisme. C’est donc dans cette continuité que s’inscrit l’organisation de la présente édition de la semaine nationale qui va se dérouler du 4 au 11 décembre 2023 ».