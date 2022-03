Sen'Eau : l'intersyndicale décrète 48 heures de port de brassard rouge à partir de mardi

L'intersyndicale des travailleurs de la Sen'Eau, société en charge de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et peri-urbaine du Sénégal, renoue avec les mouvements d'humeur. Ses membres décrètent le port de brassard rouge pour une durée de 48 heures à compter de ce mardi 15 mars 2022. Ce, pour réclamer la satisfaction totale totale de leur plateforme revendicative dans le respect des lois et règlement en vigueurs.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l'intersyndicale de Sen'Eau rappelle qu'"à plus de deux sans maintenant depuis l'arrivée de la Sen'Eau que le personnel(toujours fidèle à son sens de la responsabilité et à sa dévolution dans l'accomplissement des missions du service public- continue d'oeuvrer sans relâche pour la fourniture d'une eau de qualité à la population, pour la maintenance des équipements et ouvrages hydrauliques, pour la facturation et le recouvrement".



Malgré ces efforts, déplore-t-elle, "force est de constater que tous les sacrifices consentis par le personnel n'ont pas été reconnus et rétribués à leur juste valeur, au point de positionner actuellement le personnel de la Sen'Eau au rang des laissés pour compte dans le secteur de l'eau au niveau national".



Les syndicalistes rappellent que "le protocole issu de nos négociations entre l'intersyndicale et le ministère de l'Eau le 01 mai 2018 stipulait l'ouverture de négociations sur les points restants du mémorandum avec le nouveau fermier de son installation".



Il faut signaler que la Direction générale de la Sen'Eau a, dans une note rendue public hier dimanche, convié tout le personnel pour la poursuite des négociations entamées depuis le 16 décembre 2021, portant sur l’enveloppe d’avancement sur les salaires et l’Habitat social.