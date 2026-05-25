Sen Tv: la journaliste ​Nafy Dièye ressort libre après une convocation à la gendarmerie de la Foire

La journaliste de la Sen Tv, Nafy Dièye, a été convoquée ce lundi à la gendarmerie de la Foire, selon le site Sénégal 7.
Si les raisons de cette convocation restent, pour l’instant, inconnues, elle est sortie libre de son audition.
Si les raisons de cette convocation restent, pour l’instant, inconnues, elle est sortie libre de son audition.
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