Sénégal​: les exportations de riz Vietnamien atteignent 30 milliards de FCFA en 2025

Selon les dernières données de la Fédération indienne des exportateurs de riz (IREF), le paysage des échanges céréaliers en Afrique de l'Ouest connaît une mutation profonde. Le Vietnam s'impose désormais comme un partenaire stratégique de premier plan pour la sécurité alimentaire du Sénégal.



L'année 2025 marque un tournant sans précédent dans les relations commerciales entre Hanoï et Dakar. Selon les rapports de l'IREF, «le Vietnam a exporté 168 020 tonnes de riz vers le Sénégal en 2025, pour une valeur de 52,57 millions de dollars », soit environ 30 milliards de FCFA.



Cette performance dépasse toutes les prévisions des analystes : « Cela représente une multiplication par 30 des exportations vietnamiennes de riz vers le Sénégal en 2025 par rapport à 2024 ». Pour les observateurs du secteur, cette évolution est perçue comme « une excellente nouvelle pour le Vietnam en matière d'exportations de riz », consolidant sa présence sur le continent africain.



Le consommateur sénégalais semble avoir plébiscité la qualité de l'offre asiatique. Les données des douanes vietnamiennes soulignent en effet « une forte demande au Sénégal pour un riz aromatique de haute qualité, 100 % brisé ».