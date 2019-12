Sénégal : 35.000 emplois annoncés à l’horizon 2025

Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce a annoncé 35.000 emplois viables et adaptés à la jeunesse à l’horizon 2025, dans le domaine du commerce en ligne, qui occupe de plus en plus de place dans les transactions.



« Le secteur des services contribue de manière déterminée à la formation du PIB à hauteur de 61%, avec une croissance annuelle de plus de 61% en 2014 et emploie 34% de la population active. Le secteur du numérique n’est pas non plus en reste avec une contribution de 7% au PIB », a révélé le ministre.



Selon elle, l’ambition du gouvernement sénégalais est de porter ces chiffres à 10% et la création de 35.000 emplois d’ici 2025, ajoutant que les stratégies mises en place par le Sénégal, montrent que le pays veut consolider son rang de leader sur le marché sous régional où nos exportations de services occupent plus de 30% de parts de marché au niveau de l’Uemoa.



Aminata Assome Diatta s’exprimait lors d’un atelier axé sur la stratégie nationale de développement de la promotion des exportations de services. Aujourd’hui, le E-commerce se vit de plus en plus au Sénégal. Il représente 45% des transactions et 40% dans l’administration et les services publics ainsi que les secteurs de l’élevage, de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement.