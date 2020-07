Sénégal: 573 milliards FCFA mobilisés sur les 1.000 milliards du Fonds force covid19

A la date du 15 juillet, 573,35 milliards FCFA sont mobilisés sur les 1.000 FCFA prévus pour constituer le trésor de guerre contre la maladie qui a enregistré, à la date de ce lundi 20 juillet, 8.948 déclarés positifs dont 6.002 guéris et 2.775 sous traitement et 170 morts.



Cette manne financière, rappelle L’Observateur, provient des quotes-parts et de l’appui du Fonds monétaire international au Sénégal pour 226 milliards FCFA , de la Banque mondiale 59,542 milliards FCFA, de la Banque africaine de développement (Bad) pour 57,6 milliards FCFA, de la Banque ouest-africaine de développement pour 22,1 milliards FCFA.



Parallèlement à ces ressources extérieures, le gouvernement a pu mobiliser au titre des bons du Trésor Covid19, la somme 102,25 milliards FCFA. Une somme qui constitue la contribution de l’Etat et des retombées du recadrage budgétaire de 119 milliards FCFA.



Même si l’objectif de 20 milliards FCFA n’est pas atteint, les contributions volontaires des Sénégalais à l’effort de guerre ont atteint un montant de 19,722 milliards FCFA. Des efforts qui ont permis à l’Etat de disposer de moyens suffisants pour faire face à la pandémie, jusqu’à maintenant.