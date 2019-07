Sénégal : A. Cissé - "pas le bon jour"

"Ce soir (vendredi), j'ai une pensée surtout pour mes joueurs, je les félicite. Ça fait 46 jours qu'ils travaillent d'arrache-pied pour gagner cette finale. On la voulait, on était déterminés. Mais ce soir, ce n'était pas le bon jour. J'ai une pensée pour le peuple sénégalais qui s'est mobilisé derrière l'équipe nationale", a déclaré Cissé en conférence de presse.

"Dès qu'on a pris le but, les Algériens ont bien défendu, reconnait le coach des Lions de la Téranga. On a été un peu maladroit et on a manqué parfois de lucidité. Une finale se joue sur des détails. Il faut aussi féliciter Djamel (Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie) parce qu'il a bien bossé. Ils ont mis l'occasion qu'il fallait. Sur l'ensemble du match, on ne démérite pas."