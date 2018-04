Sénégal : Aliou Cissé répond à Demba Ba

Plus appelé avec la sélection du Sénégal depuis mars 2015, Demba Ba a lancé un appel du pied au sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, il y a quelques semaines, en vue du Mondial 2018. Sur la RTS, le technicien a répondu à l’attaquant de 32 ans.



"Il y a un groupe déjà en place, qui existe depuis trois ans. Et dans l’ensemble, je suis satisfait des joueurs. Mais je le dis et je le répète, l’équipe n’est pas fermée à Demba ou un autre. Les performances des autres en dehors du groupe offrent des possibilités et vous ne pouvez pas les ignorer", a assuré l’ancien Parisien. Malgré 5 buts inscrits en 9 matchs depuis son arrivée à Göztepe cet hiver, il faudrait un miracle pour que l’ancien buteur de Chelsea soit du voyage en Russie.





Afrik-Foot