Sénégal: Aly Ngouille Ndiaye en visite ce lundi dans les zones inondées

Suite aux instructions du chef de l'Etat au ministre de l'Intérieur pour déclencher le Plan Orsec, Aly Ngouille Ndiaye effectue ce lundi une deuxième visite de terrain, dans les zones inondées dans la banlieue de Dakar.



"Dans le cadre de la mise en œuvre du plan ORSEC, je serai en déplacement ce lundi 7 septembre 2020, dans les zones inondées de Belle vue, Zone de captage, Parcelles assainies, Guédiawaye cité Douanes et cité Diounkom, marché Thiaroye et Rufisque Nord", a déclaré le ministre.



Pour rappel, les pluies diluviennes qui se sont abattues dans plusieurs localités du Sénégal, ont fait au moins six (6) morts. Des animaux ont été également emportés et des milliers ménages sont sans abris.