Sénégal : Anacim annonce des activités pluvio-orageuses ce mardi

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des activités pluvio-orageuses sur tout le pays durant les journées du Mardi et du Mercredi.



"Au courant des prochaines 24 heures, les conditions météorologiques resteront propices à des activités pluvio-orageuses dans les régions Sud (Kédougou, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) et Centre-sud (Fatick et Kaolack)", peut-on lire dans leur communiqué.



Qui informe des "risques de débordement vers le Centre-ouest (Mbour, Thiès, Dakar, Louga, et une partie de Diourbel)".



Pour l'Anacim, ces manifestations pluvio-orageuses "vont se généraliser sur tout le pays durant les journées du Mardi et du Mercredi où de fortes quantités de pluies sont prévues par endroits".



Toutefois, la sensation de chaleur sera de moins en moins marquée, eu égard de la forte couverture nuageuse et des pluies prévues, si l'on en croit à la même source.



Cependant, renseignent les prévisionnistes, "les visibilités seront généralement bonnes sur le pays".



Mieux, concluent-ils, "Les vents seront d’intensités faibles à modérées et de secteur Ouest à Sud-ouest sur le territoire."