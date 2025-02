Sénégal : Après la publication du rapport de la Cour des Comptes, le ministère des Finances échange avec les investisseurs internationaux

Le ministère des Finances et du Budget (MFB) du Sénégal a organisé, une visioconférence avec la communauté des investisseurs internationaux pour partager les résultats d'un rapport de la Cour des Comptes et exposer les mesures correctives et réformes mises en place ou à venir. Cette rencontre, présidée par le ministre des Finances, Cheikh DIBA, a rassemblé 371 participants, dont de nombreux investisseurs anglo-saxons, américains et européens.



Dans son introduction, le ministre a souligné l'importance de cette session dans le cadre de la transparence vis-à-vis des partenaires économiques du pays. « Ce dialogue permanent et constructif avec nos partenaires financiers est essentiel pour renforcer la gouvernance financière du Sénégal », a-t-il précisé. Ce moment d'échange vise à répondre aux attentes des investisseurs tout en renforçant la crédibilité du Sénégal sur la scène internationale.



La rencontre s'inscrit dans le cadre de la transformation macroéconomique du pays, menée dans le cadre de “Vision Sénégal 2050”, un plan de développement qui vise à faire du Sénégal une nation souveraine, juste et prospère. Cheikh DIBA a ainsi exposé les défis relevés par la Cour des Comptes concernant la gestion des finances publiques, en indiquant que des actions concrètes sont déjà en place. Parmi celles-ci, l'amélioration des mécanismes de contrôle budgétaire, l'optimisation de la gestion de la dette publique, le renforcement de la fiabilité des statistiques financières, ainsi que l’implémentation d’un système d’information intégré pour assurer la traçabilité et la digitalisation des opérations de l’État.



Le ministre a réaffirmé l’objectif du gouvernement : « Assurer un assainissement progressif des finances publiques tout en soutenant les ambitions de développement économique ». À cet égard, le Sénégal poursuit la réduction de son déficit budgétaire avec des prévisions ambitieuses : 7,1 % du PIB en 2025, 5 % en 2026, et 3 % d’ici 2027.



Lors de la session de questions-réponses, Cheikh DIBA a pris le temps de clarifier les interrogations des participants, notamment concernant l’exécution budgétaire et la transparence des finances publiques. Il a également souligné que l'État sénégalais continuerait à explorer les opportunités de gestion active de sa dette, en adéquation avec sa stratégie à moyen terme. Le ministre a mis en avant les perspectives positives liées à l’exploitation des ressources pétrolières et gazières et aux efforts de consolidation budgétaire.



À la fin de la visioconférence, le ministère des Finances a exprimé sa gratitude envers les institutions présentes. Le gouvernement sénégalais a réaffirmé son engagement à maintenir un dialogue constant avec ses partenaires financiers et à poursuivre les réformes nécessaires pour construire une économie compétitive. Le Sénégal demeure ainsi un pays stable, avec de nombreuses potentialités et des perspectives économiques encourageantes.



Cette initiative s'inscrit dans un contexte où le Sénégal entend maximiser ses ressources tout en consolidant sa trajectoire de croissance, pour transformer ces potentialités en réalité économique tangible.