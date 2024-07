Sénégal - BFEM 2024: les filles représentent plus de 57%

Les épreuves de l’examen du brevet de fin d’études moyens de l’année 2024 débutent ce lundi sur toute l’étendue du territoire. Au total, 191.362 candidats vont passer l’examen contre 189.753 l’année dernière. Le taux de participation des filles est sur plus de 57%, soulignent nos confrères de Dakaractu.



Les candidats sont répartis dans 1152 centres d’examen, 1303 présidents de jury et 6379 salles d’examen devant abriter les différents candidats. 12758 surveillants sont mobilisés.



Selon la direction générale des examens et concours, l’innovation majeure, la digitalisation sécurisée du processus d’examen , le téléphone portable et tout autre appareil connecté sont interdits.



Le ministre de l’éducation nationale, Moustapha Guirassy va procéder ce matin à la visite de quelques centres d’examen dans la banlieue Dakaroise.