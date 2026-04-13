Sénégal : Birame Soulèye Diop appelle pour une exploitation responsable des ressources minières au service du développement

À l’ouverture d’une session de formation de 15 jours destinée à des géologues africains, ce lundi à Dakar, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a appelé à une exploitation intelligente et durable du sous-sol sénégalais pour soutenir le développement économique du pays.



« Nous devons concilier deux impératifs : tirer profit de notre sous-sol pour financer notre développement et protéger les ressources vitales de surface et souterraines pour les générations futures », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par l’APS



Selon Birame Soulèye Diop, la maîtrise des outils hydrogéologiques « les plus avancés devrait permettre de faire de l’industrie minière un levier réel de développement durable en totale synergie avec la sécurité hydrique nationale ».



Il assure que le gouvernement du Sénégal fait de la « connaissance, de la protection et de la gestion durable de ses ressources une priorité absolue », relevant que l’hydrogéologie est la « discipline pivot permettant d’évaluer le potentiel de nos activités extractives sur la quantité et la qualité des ressources en eau ».



Elle permet également, selon lui, de concevoir des « systèmes de drainage efficace et surtout de mettre en œuvre les stratégies de réutilisation des eaux de mines pour préserver les ressources destinées aux usages domestiques et agricoles ».



« Le Sénégal, comme l’ensemble des pays du Sahel, accorde une importance stratégique croissante à ses ressources en eau souterraine », a ajouté Birame Soulèye Diop.



« L’eau souterraine est aujourd’hui reconnue comme un pilier fondamental de notre souveraineté nationale », a-t-il insisté, en faisant observer que le développement ne peut être considérer comme tel qu’au regard de son impact sur la vie des générations futures.

