La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a informé sur son site officiel qu’à la suite des tests PCR obligatoires faits ce dimanche 23 janvier 2022, soit 48 heures avant le match officiel Sénégal-Cap-Vert, comptant pour les 1/8 de finale de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, les résultats de tous les joueurs et membres de l’encadrement technique sont revenus négatifs.



Le sélectionneur Aliou Cissé pourra donc disposer de tout son effectif exceptés Pape Malick Sarr et Bouna Sarr blessés.