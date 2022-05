Sénégal: Entrée en vigueur des revalorisations salariales exceptionnelles dans la Fonction publique (Macky Sall)

"Des revalorisations salariales exceptionnelles" dans la Fonction publique sont entrées en vigueur, à partir du 1er mai 2022. Ce qui constitue un effort budgétaire spécial de 120 milliards de FCFA, a fait savoir le Président Macky Sall, mercredi en Conseil des ministres.



Le président de la République indique, en outre, aux ministres en charge des Finances et du Travail, "la nécessité de finaliser les études relatives à la revalorisation significative des pensions du Fonds national de Retraite (FNR) et d’engager une évaluation prospective du système national de retraite en termes de viabilité et d’innovations en matière de gouvernance."



Le chef de l’Etat invite, ainsi, le ministre en charge du Travail, à engager les études "concernant le rapprochement/fusion entre l’IPRES et la Caisse de Sécurité sociale (CSS), en tenant compte des recommandations de base des partenaires sociaux".



Le président de la République demande, enfin, au ministre du Travail et du Dialogue social et au Haut Conseil du Dialogue social, "de préparer la tenue, avant la fin de l’année 2022, la 4ème édition de la Conférence sociale, rencontre déterminante qui doit matérialiser l’adoption des réformes du code du travail, du code de sécurité sociale, ainsi que du nouveau pacte de stabilité sociale et d’émergence économique."