Sénégal : "Il est difficile d'être un citoyen dans ce pays" (Cheikh Fall, Africtivistes)

Le fondateur réseau des blogueurs et web-activistes panafricains qui ont pour ambitions de promouvoir et de défendre les valeurs démocratiques, les droits humains et la bonne gouvernance à travers le numérique, a déclaré qu’un pays ne peut pas avancer sans la participation de ses citoyens. Cheikh Fall a constaté pour le dénoncer qu’ « il est difficile d’être un citoyen dans ce pays ». Cela se limite que sur « l’état civil », a-t-il regretté lors de l’émission Midiking sur PressAfriktv, dont il était l’invité ce 02 novembre. Regardez!

Aminata Diouf

