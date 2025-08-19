Sénégal : L’ANACIM annonce une saison pluvieuse prolongée jusqu'en novembre 2025

Selon les prévisions, des cumuls de précipitations normaux à excédentaires sont attendus sur une grande partie du territoire.

Des excédents plus marqués sont probables dans les zones Ouest, Centre, Est et Sud-Est du pays.

D'après l'ANACIM, une situation globalement normale est prévue à l'extrême Nord (Saint-Louis, Podor, Dagana) ainsi qu'au Sud (Kolda, Sédhiou).

En revanche, la probabilité de pluies extrêmes reste élevée, en particulier dans les régions du Centre et de l'Ouest, notamment en début septembre.

Par ailleurs, la saison des pluies pourrait se prolonger, avec une fin plus tardive que la normale, surtout dans le Sud-Est (Kédougou, Tambacounda).

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié son bulletin saisonnier pour la période Septembre-Octobre-Novembre (SON 2025)