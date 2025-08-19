Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Sénégal : L’ANACIM annonce une saison pluvieuse prolongée jusqu'en novembre 2025



Sénégal : L’ANACIM annonce une saison pluvieuse prolongée jusqu'en novembre 2025
L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié son bulletin saisonnier pour la période Septembre-Octobre-Novembre (SON 2025)
 
Selon les prévisions, des cumuls de précipitations normaux à excédentaires sont attendus sur une grande partie du territoire.
Des excédents plus marqués sont probables dans les zones Ouest, Centre, Est et Sud-Est du pays.
 
D'après l'ANACIM, une situation globalement normale est prévue à l'extrême Nord (Saint-Louis, Podor, Dagana) ainsi qu'au Sud (Kolda, Sédhiou).
 
En revanche, la probabilité de pluies extrêmes reste élevée, en particulier dans les régions du Centre et de l'Ouest, notamment en début septembre.  
 
Par ailleurs, la saison des pluies pourrait se prolonger, avec une fin plus tardive que la normale, surtout dans le Sud-Est (Kédougou, Tambacounda). 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 19 Août 2025 - 19:13


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter