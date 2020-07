Sénégal: L’Anacim annonce des activités pluvio-orageuses au Sud et Centre-sud

Dans un bulletin météo reçu à l’APS, les prévisionnistes renseignent qu’’’un ciel nuageux à couvert prédominera’’. Le temps chaud sera légèrement ressenti sur le pays avec des températures maximales qui varieront entre 34 et 37 ° C, ajoutent-ils.

Aussi, les visibilités seront globalement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.

Au cours des prochaines 24 heures, des activités pluvio-orageuses sont prévues sur les localités Sud et Centre-sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda, Bakel, Kaffrine et probablement Kaolack et Fatick) du pays, annonce l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).