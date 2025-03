Sénégal : L’État augmente de 5,5 milliards FCFA les fonds alloués aux collectivités territoriales

Malgré les incertitudes économiques, l’État du Sénégal maintient son soutien aux collectivités territoriales. Lors de la réunion du Conseil national de développement des collectivités territoriales (CNDCT), tenue jeudi 27 mars, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a annoncé une hausse de 5,5 milliards de FCFA des fonds de dotation et d’équipement des collectivités. L’enveloppe globale passe ainsi de 74,6 milliards de FCFA en 2024 à 79,6 milliards de FCFA en 2025.



Cette augmentation concerne deux fonds stratégiques « le fonds de dotation de la décentralisation (FDD) : 36,9 milliards de FCFA en 2025, contre 33,8 milliards en 2024, soit une hausse de 9 % et le fonds d’équipement des collectivités territoriales (FECT) : 42,7 milliards de FCFA en 2025, contre 40,7 milliards en 2024, soit une hausse de 4 %. »



Le ministre a souligné que « cette revalorisation témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer la gestion localeet d'améliorer les conditions de vie des populations à travers des investissements ciblés dans les territoires. » Il a également évoqué « la nécessité d’une réforme profonde du système de décentralisation, en insistant sur la fiscalité locale et le financement des collectivités », rapporte Libération.



À en croire le journal, l’objectif est de doter les collectivités territoriales de plus de moyens financiers afin de mieux mettre en œuvre les politiques publiques de proximité.