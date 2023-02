Sénégal: L’activiste Hannibal Djim placé sous mandat de dépôt

L’activiste Daouda Kaloga, plus connu sous le pseudonyme de Hannibal Djim, également membre de Frapp France Degage a été placé ce mardi sous mandat de dépôt par le juge du Deuxième cabinet, Mamadou Seck.



Il a été arrêté le 08 février devant son domicile sans être notifié des motifs pour lesquels il était poursuivi. C’est après 48 heures de garde à vue que ses avocats ont été informés que leur client est poursuivi pour financement d’activités séditieuses et subversives, appel à insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’Etat et apologie de la violence.



Son camarade Guy Marius Sagna dénonce une décision arbitraire. « Mon frère et camarade du FRAPP Hannibal Djim vient d'être placé sous mandat de dépôt arbitrairement. Des pluies de mandats de dépôt arbitraires pour voler un 3e mandat illégal et illégitime : c'est cela Macky Sall », a-t-il écrit sur sa page Facebook.