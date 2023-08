Sénégal : La Gauche plurielle en assise les 05 et 06 août 2023

La Gauche plurielle se réunit en assise les 05 et 06 août 2023 à Dakar pour conquérir démocratiquement le pouvoir au Sénégal. Ils sont 36 parties prenantes mobilisées pour ‘’la défense des intérêts des populations dans tous les domaines et dans tous les secteurs.’’



« Le contexte national est aussi favorable à l'unification des forces de gauche malgré le fait que notre pays est traversé par des lignes de fracture qui, si on n'y prend pas garde risquent de remettre en cause les fondements de notre société et de notre commun vouloir de vie commune. Tout cela constitue une menace grave non seulement sur la démocratie et sur la république qui sont des acquis de la lutte du peuple sénégalais, mais aussi sur la paix civile, la stabilité du pays et le pacte social sénégalais (coexistence pacifique des religions, des confréries et des ethnies, respect des institutions), a déclaré Pape Demba SY.



Les Assises se tiennent dans un contexte préélectoral particulier : le Président sortant ne sera pas candidat, élections ouvertes en vue. Les forces de Gauche ne peuvent pas être spectatrices. A en croire M. Sy, les Assises, c’est d'abord pour lutter contre l'éparpillement des forces de gauche. D'une part réaliser l'unité des forces de la Gauche plurielle, à travers la création d'une vaste organisation des partis et mouvements capable de constituer une grande force politique en vue de conquérir démocratiquement le pouvoir au Sénégal. L'unité de la Gauche a toujours été une préoccupation permanente de nos différentes organisations. Elle est devenue, aujourd'hui, une urgence, un impératif catégorique ».



Selon lui, « cette unité repose sur les idéaux, valeurs et principes de Gauche partagés comme la générosité, l'humanisme, la solidarité, la justice sociale, l'égalité, le refus de l'oppression et de l'exploitation, l'éthique, la responsabilité, le respect dû au citoyen et la primauté absolue de l'intérêt du peuple et aussi la défense des masses travailleuses des villes, des campagnes et des couches défavorisées. D'autre part construire une nouvelle Gauche démocratique, laïque et panafricaniste, ouverte et inclusive, autour des conclusions des Assises nationales avec un discours nouveau et des méthodes nouvelles afin de la rapprocher davantage des populations. Les Assises de la gauche plurielle reposent sur une conception collégiale, une démarche participative, inclusive associant toutes les forces de gauche acquises à la nécessité de la transformation sociale, de la souveraineté nationale, de l'écologisme et du panafricanisme ».



Le Coordonnateur du Comité de pilotage des Assises de la Gauche plurielle d’ajouter : « Il s'agit de développer une dynamique nationale qui allie l'élaboration théorique sur des questions de programme et d'organisation à la pratique de mobilisation politique pour la défense des intérêts des populations dans tous les domaines et dans tous les secteurs. La base de notre unité, c'est l'adhésion aux conclusions des Assises nationales. Il s'agit là d'une base programmatique consensuelle, historiquement forgée au cours de la lutte du peuple sénégalais pour édifier une République démocratique, laïque, sociale et citoyenne dans un Etat de droit, de souveraineté politique et économique de notre peuple. Toutefois, il lance un appel pressant à la Gauche sénégalaise, organisations comme individualités, à faire preuve d'audace, de lucidité et de courage, pour mettre un coup d'arrêt à son émiettement et assumer ses responsabilités historiques, ici et maintenant ».