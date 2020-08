Sénégal: Les personnes âgées regrettent leur exclusion de la riposte contre le Covid 19

Le Conseil national des aînées du Sénégal se sent négligé dans la riposte contre la pandémie de la Covid 19. Il lance un cri de cœur aux autorités pour qu'on leur vienne en aide.



"La propagation du virus est de plus en plus inquiétante. Le conseil national des aînées du Sénégal (Cnas) a toujours sonné l'alerte. Il a été entendu et non écouté. Hélas ! ", lamente Mame Birame Faye et compagnie.



Le président du mouvement dans son communiqué, explique que "l'alerte des autorités pour la protection des aînées présente l'image d'un serpent poursuivi après son passage éclair. Il faut des mesures fortes, concernées groupes les plus vulnérables, en vue de corriger l'injustice qui les confine dans le ghetto de l'oublie", a fait savoir Mame Birame Faye.