Sénégal: Ousmane Sonko annonce une déclaration à la presse, ce mardi, à 17 heures

Président de l’Assemblée nationale du Sénégal et leader du parti Pastef (majorité parlementaire), Ousmane Sonko a annoncé qu’il fera une déclaration à la presse, ce mardi 02 juin, à 17 heures (GMT).
Si les raisons de cette prise de parole ne sont pas connues, elle intervient moins de 24 heures après que le Pastef a décidé de «ne pas participer» au gouvernement du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, en raison d’un «désaccord» avec le Président Diomaye Faye.
Si les raisons de cette prise de parole ne sont pas connues, elle intervient moins de 24 heures après que le Pastef a décidé de «ne pas participer» au gouvernement du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, en raison d’un «désaccord» avec le Président Diomaye Faye.
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