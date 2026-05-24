Sénégal : Ousmane Sonko retrouve son mandat de député, l'élection du nouveau président de l'Assemblée fixée au 26 mai

Les événements s'enchaînent depuis que Ousmane Sonko a été démis de ses fonctions de Premier ministre. L'ancien chef du gouvernement a repris son mandat de député, selon l'annonce faite par Cheikh Bara Ndiaye, membre du groupe parlementaire Pastef Les Patriotes.



« Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni à 15 heures et a constaté et validé la demande de réintégration d'Ousmane Sonko, qui retrouve ainsi son mandat de député », a écrit l'élu.



Cheikh Bara Ndiaye a également indiqué que le président Malick Ndiaye a déposé sa demande de démission de la présidence de l'Assemblée, tout en conservant son mandat de député. « La démission a été actée par le bureau », a-t-il ajouté.



Par ailleurs, selon le député, la Conférence des présidents s'est réunie ce dimanche et a fixé au mardi 26 mai la date de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal.