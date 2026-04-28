OMS : l’Institut Pasteur de Dakar choisi comme centre régional de formation en bioproduction

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a désigné un réseau de centres de formation régionaux pour la bioproduction dans les six régions de l’OMS, marquant une avancée dans le renforcement de la main-d’œuvre mondiale nécessaire à la production de vaccins, de produits biothérapeutiques et d’autres produits biologiques.



Dans le cadre de son initiative mondiale, l’OMS a désigné l’Institut Pasteur de Dakar comme centre régional de formation en bioproduction. Cette désignation fait suite à un processus de sélection mondial rigoureux mené au moyen de deux appels à manifestation d'intérêt et s'inscrit dans le cadre de l'initiative de formation de la main d’œuvre en bioproduction de l’OMS établie en 2023.



L’objectif est de transformer les avancées scientifiques en une production locale durable pour garantir que, lors des prochaines crises, l’accès aux soins ne soit plus un privilège mais un droit équitablement réparti.



Les nouveaux centres de formation régionaux fonctionneront au sein d'un réseau mondial coordonné, dispensant des formations adaptées aux contextes régionaux, aux environnements réglementaires et linguistiques.



En collaborant avec les milieux universitaires et industriels, ils élargiront l'accès à la formation, renforceront l'expertise régionale et favoriseront la collaboration entre les pays, contribuant ainsi au développement d'une main-d'œuvre qualifiée et durable. Tout en fonctionnant de manière autonome, ils travailleront en étroite collaboration avec l'OMS dans le cadre de dispositifs convenus afin de garantir la qualité, la cohérence et la responsabilité.