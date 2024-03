Sénégal-Qatar-habitant : signature d'une convention de partenariat pour la construction de 100 000 logements

Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique du Sénégal a officialisé un partenariat avec la société White Rocks Holding du Qatar, visant la construction de 100 000 logements répartis dans les 14 régions du pays. La convention, signée lundi à Dakar, scelle l'engagement du groupe qatari dans le secteur immobilier sénégalais.



Le Groupe White Rocks Holding, spécialisé dans l'investissement et l'immobilier commercial et résidentiel, prévoit de réaliser cette initiative ambitieuse sur une période de 6 ans. La première phase de ce projet consistera en la construction de 5 000 logements au cours de la première année, renseigne APS.



Le ministre de l'Habitat, Abdoulaye Saydou Sow, a souligné que « ce partenariat a pour objectif principal de soutenir la politique du Sénégal en matière d'habitat. Il est prévu que cette collaboration stimule la production de logements et contribue au transfert de compétences bénéfiques pour la main-d'œuvre du secteur. »



Le Projet 100 000 logements vise à dynamiser la chaîne de valeur du logement et de l'habitat au Sénégal, répondant ainsi à un déficit structurel d'unités d'habitation persistant depuis des années. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une réponse à la demande croissante résultant d'une urbanisation accélérée dans le pays.



À en croire le journal, cette collaboration promet de remodeler le paysage immobilier, offrant des perspectives positives pour l'accès au logement et le développement du secteur.