Sénégal: Seules 29% des femmes utilisent le préservatif (rapport)

Au Sénégal, seules 29% des femmes utilisent le préservatif. Ces chiffres proviennent de l’enquête démographique et de santé continue (EDS-Continue), dans la partie concernant le rapport sexuel avec un partenaire non régulier chez les femmes.



Le rapport parcouru par le journal Vox populi précise que : "parmi les femmes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, deux partenaires ou plus, 14% ont déclaré avoir utilisé un condom lors de leurs derniers rapports sexuels. Mais, le pourcentage d’utilisation du condom est de 29% parmi celles ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire non régulier".