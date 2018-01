Sénégal : Un marché gré à gré de 95,7 milliards confié à la société française Ellipse Projects

D'après une source de Seneweb, Près d'un tiers des marchés publics immatriculés dans le dernier trimestre de 2017 (octobre, novembre et décembre) a été passé par entente directe.



Nos confrères d'indiquer que, durant la période considérée, la commande publique a atteint 444,8 milliards de francs Cfa. Et sur ce montant, 110 milliards de francs Cfa concernent des marchés de gré à gré. Soit 25% de la commande publique.



Ce taux est dû pour beaucoup au marché de réalisation de quatre hôpitaux clés en main dans les localités de Touba (300 lits), Kédougou (150 lits), Sédhiou (150 lits) et Kaffrine (150 lits). Un marché représentant 95,7 milliards de francs Cfa et confié à Ellipse Projetcs, une société française d'ingénierie, de conception et réalisation de projets d'infrastructures clés en main.



