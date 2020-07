Sénégal: arrêt définitif de tous les championnats de football (Fédération)

La saison nationale de football n’ira pas au-delà de la 13ème journée des championnats professionnels consacrant la fin de la phase aller de ces deux compétitions. Réuni ce mercredi, le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football (FSF) a en effet décidé l’arrêt définitif de tous les championnats, y compris donc les Ligues 1 et 2.



On rappelle que le comité d’urgence de la FSF avait il y a quelques semaines annoncé la reprise des championnats en novembre prochain. Mais depuis, la pandémie de la Covid 19 n’a pas fléchi. Bien au contraire. Ce qui a donc poussé le comité exécutif de la FSF à décréter « l’année blanche ». Ainsi donc, aucun titre de champion ne sera décerné ; même qu’il a été décidé que Teungueth FC qui dominait largement les débats à l’interruption de la saison à la mi-mars (33 points) et le Jaraaf, deuxième avec 21 points, représenteront le Sénégal la saison prochaine respectivement en Ligue africaine des champions et en coupe de la CAF.



Des subventions post-Covid 19 seront également versées à tous les clubs, pour faire face aux effets de la pandémie : 15 millions de F CFA pour les clubs de L1, 10 millions pour ceux de L2, 7 millions pour ceux de N1, 3 millions pour ceux de N2, 1 million pour ceux des divisions régionales. Le football féminin n’a pas été oublié puisque chaque club de D1 recevra 3 millions et chaque club de D2 2 millions.