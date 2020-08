Sénégal : « aucun texte n’interdit qu’on marche dans la rue sans masque » (avocat)

La mauvaise lecture de la décision sur le port de masque commence à mettre en mal les citoyens et les forces de l’ordre. Alors que le port de masque est exigé dans les moyens de transport, les services de l’administration publique et privés et dans les lieux de commerces, des policiers interpellent des citoyens dans la vue pour non port de masque. Interrogés par L’Observateur, des avocats dont Me Demba Ciré Bathily dissèquent les failles des décisions prises par l’Etat du Sénégal.



« Il n’y pas eu un arrêté rendant obligatoire le port de masque en tout lieux. Il y a un arrêté rendant obligatoire le port de masque dans certains lieux comme dans les moyens de transport, les services de l’administration publique et privés et dans les lieux de commerces. En dehors de ces cadres définis, le port de masque n’est donc pas obligatoire », a précisé Me Demba Ciré Bathily.



« Ce qui est obligatoire, c’est le port de masque dans certains lieux. Aucun texte n’interdit qu’on marche dans la rue sans masque. Si on procède à l’interpellation des gens sans masque dans la rue, on fait dire plus à l’arrêté que ce qu’il prédit. On ne devrait pas pouvoir arrêter quelqu’un en dehors de ce cadre », a clarifié l’avocat.



Des Sénégalais ne cessent de raconter leurs mésaventures sur internet et dans les transports face aux forces de l’ordre qui procèdent à des interpellations pour non port de masque dans la rue. Or, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a été clair, lors de la conférence de presse vendredi dernier. « il n’est pas dit dès qu’on sort de sa maison, on doit porter son masque », a-t-il déclaré devant les journalistes.