Sénégal: de sérieuses alertes lancées sur les Maladies non transmissibles (MNT)

"Les Maladies non-transmissibles ne sont certes pas transmissibles, mal elles font des ravages dans le monde", affirme Dr Barnabé Gningue dans le journal Les Echos.

Concernant les maladies rénales chroniques (Mrc), elles touchaient déjà en 2023 entre 20.000 et 30.000 patients parmi lesquels 2000 à 4000 étaient en stade terminal.



Une autre maladie est détectée l’hémophilie, d’après M. Gningue, qui est une maladie pour laquelle seuls 322 cas sont dépistés et régulièrement suivis, sur 1600 cas attendus.



D’après la même source, la drépanocytose a un taux de prévalence de 10% dans la population.



« Plus de 50% des malades des maladies non transmissibles (MNT) ont moins de 50ans » dit Amadou Gallo Diop dans le journal Les Echos. Le président du comité scientifique du forum Galien Afrique, Amadou G. Diop a alerté sur l’âge relativement jeune des patients qui fréquentent les structures sanitaires.