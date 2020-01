Sénégal : des particules de poussière dans plusieurs parties du pays (météo)

Le ciel sera temporairement "nuageux et ensoleillé" dans les prochaines vingt-quatre heures, selon un bulletin de l’agence météorologique nationale, qui prévoit également des "particules de poussière sur une bonne partie du pays".



"La présence de poussière sera de mise sur la quasi-totalité du territoire" sénégalais, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie nationale (ANACIM).



L’ANACIM prévoit des ‘’visibilités (…) réduites par une suspension de particules de poussière, sur une bonne partie du pays’’, selon son bulletin qui couvre une durée de vingt-quatre heures à partir de samedi à 12 h.



‘’Une légère baisse des températures minimales sera notée sur le pays, entraînant un temps relativement clément, surtout dans le Nord et le littoral. Toutefois, la chaleur se maintiendra sur les localités sud du territoire, où les températures maximales atteindront 32 à 34°C’’, annonce la même source.



Elle ajoute que ‘’la fraîcheur nocturne et matinale sera sensible sur le territoire [national], avec des températures qui ne dépasseront pas 21°C’’.