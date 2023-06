Sénégal : difficile d'accéder aux réseaux sociaux tels que WhatsApp et Facebook

L'accès aux réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook et YouTube devient quasiment impossible au Sénégal. Beaucoup d'usagers contactés par PressAfrik ont dû mal à consulter leurs comptes.



Cette restriction des réseaux sociaux intervient au moment où de violentes manifestations meurtrières ont éclaté au Sénégal. Cela fait suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.



On dénombre plusieurs morts du côté des manifestations. Un policier serait tué lors des échauffourées aux Parcelles assainies. Des voitures et édifices de l'État ont été incendiés.