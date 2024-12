Sénégal : état d'exécution du budget au troisième trimestre 2024

Selon les données officielles publiées, les ressources mobilisées au 30 septembre 2024 s'élèvent à 2 886,8 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 61,5% par rapport aux prévisions de la Loi de Finances Initiale (LFI). Ce chiffre marque une évolution de 124,44 milliards FCFA, soit une hausse de 4,5% en valeur absolue, par rapport au même trimestre de l'année précédente.



Une progression des recettes internes

Cette augmentation est principalement due à la bonne performance des ressources internes, qui ont crû de 151,15 milliards FCFA, représentant une hausse de 5,7%. Les recettes fiscales ont particulièrement contribué à cette dynamique, avec une croissance de 160,04 milliards FCFA, soit une hausse de 6,4% par rapport à 2023. En particulier, les impôts directs ont progressé de 111,3 milliards FCFA, soit une augmentation de 11,7%, tandis que les impôts indirects ont enregistré une hausse de 44,2 milliards FCFA (+2,9%).



Révision à la hausse des crédits ouverts

Les crédits du budget général, initialement fixés à 5 533,90 milliards FCFA dans la LFI 2024, ont été révisés à la hausse de 57,58 milliards FCFA, atteignant un montant total de 5 591,49 milliards FCFA au 30 septembre 2024. Cette révision découle principalement des reports de crédits d'investissement financés sur ressources internes (56,73 milliards FCFA) réalisés en début d'année.



Les dépenses sous contrôle

Du côté des dépenses, l'exécution budgétaire au 30 septembre 2024 s'élève à 4 571,06 milliards FCFA, représentant 81,8% des crédits ouverts. Cette somme comprend à la fois les dépenses ordinaires et les dépenses en capital, qui suivent des tendances différentes d'exécution. Les dépenses ordinaires ont été réalisées à hauteur de 2 864,18 milliards FCFA, avec un taux d'exécution de 76,6%, tandis que les dépenses en capital se sont élevées à 1 706,88 milliards FCFA, soit un taux d'exécution plus élevé de 92,1%.



Détail des catégories de dépenses

L'exécution des dépenses est répartie comme suit :



Charges financières de la dette publique : 567,75 milliards FCFA (98,2% d'exécution)

Dépenses de personnel : 1 054,14 milliards FCFA (73,1% d'exécution)

Dépenses d’acquisitions de biens et services : 250,48 milliards FCFA (60,4% d'exécution)

Dépenses de transferts courants : 991,81 milliards FCFA (76,2% d'exécution)

Dépenses d’investissement exécutées par l’État : 91,77 milliards FCFA (27,9% d'exécution)

Dépenses de transferts en capital : 528,14 milliards FCFA (64,1% d'exécution)

Dépenses en capital sur ressources externes : 1 086,97 milliards FCFA (154,9% d'exécution)

Les dépenses en capital sur ressources externes se distinguent par un taux d'exécution particulièrement élevé de 154,9%, ce qui témoigne de la mobilisation efficace des financements extérieurs pour soutenir les projets d'infrastructure et d'investissement du pays.



Globalement, l'exécution du budget au troisième trimestre 2024 met en évidence des résultats satisfaisants tant sur le plan des recettes que des dépenses. Le Sénégal semble sur la bonne voie pour respecter ses objectifs budgétaires annuels, avec des ajustements et des révisions permettant de maintenir un cadre financier équilibré et dynamique. Les performances fiscales, notamment la hausse des recouvrements, ainsi que la gestion des crédits d'investissement, laissent présager une stabilité financière dans un futur proche.