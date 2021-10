Sénégal : hausse de 0,6% des prix à la consommation en septembre, selon l’Ansd

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) du mois de septembre 2021 a augmenté de 0,6% comparé à celui du mois précédent, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette évolution résulte, principalement, d’après le document du renchérissement des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,9%), des biens et services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+0,8%), de « communication » (+1,8%), ainsi que ceux de « restaurants et hôtels » (+1,0%).



Toutefois, il est noté un repli des prix des services de « santé » (-0,3%) et de « loisirs et culture » (-0,1%). En variation annuelle, les prix à la consommation se sont accrus de 3,0%, peut-on lire dans la note.