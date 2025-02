Sénégal : inauguration du Musée international du Prophète Muhammad et de la Civilisation islamique, ce jeudi

Le Musée international du Prophète Muhammad (PSL) et de la Civilisation islamique sera inauguré, ce jeudi 27 février 2025, à l’esplanade entre le Grand Théâtre et le Musée des Civilisations, annonce le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, désigné comme maître d’œuvre dans le cadre de la cérémonie officielle.



La même source rapporte que l’événement sera présidé par le Président Bassirou Diomaye Faye, en présence de plusieurs membres du gouvernement, d’autorités diplomatiques, coutumières et religieuses.



Ce musée, le premier du genre en Afrique de l’Ouest, est un don du Royaume d’Arabie Saoudite, à travers la Ligue islamique internationale. Il constitue une contribution majeure au rayonnement du patrimoine islamique et au renforcement des liens entre nos nations.