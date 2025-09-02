Sénégal : l’ARM annonce la suspension des importations de bananes à compter du 1er septembre 2025

L’Agence de Régulation des Marchés (ARM) a annoncé la suspension des importations de bananes à compter du 1er septembre 2025. Cette décision s’inscrit dans la stratégie nationale visant l’autosuffisance en banane à l’horizon 2029, conformément aux recommandations du Conseil interministériel sur la campagne agricole tenu le 15 avril dernier.





Dans une lettre circulaire signée par son directeur général, Babacar Sembène, l’ARM rappelle que « cette mesure fait suite à une série d’activités de suivi de la production et de la commercialisation de la banane locale. » Selon les prévisions du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE), une production de 112 500 tonnes de bananes est attendue pour la campagne 2025, dont une grande partie sera disponible entre septembre, octobre et novembre.





« Face à cette situation, le Comité de Pilotage de Régulation de la filière banane a validé un protocole d’accord et un cahier de charge entre producteurs et commerçants importateurs de bananes », indique le communiqué, parvenu à PressAfrik. L’objectif est de favoriser l’écoulement de la production nationale et d’assurer une meilleure régulation de la filière.





L’ARM précise que « cette suspension constitue une mesure pilote, accompagnée d’un dispositif de suivi pour évaluer périodiquement l’approvisionnement du marché. » Les acteurs concernés, notamment les producteurs et commerçants, sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre effective de cette décision.





Cette orientation entre dans le cadre de l’Agenda Sénégal 2050, qui ambitionne de renforcer la souveraineté alimentaire du pays et de réduire progressivement sa dépendance aux importations.

