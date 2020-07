Sénégal : l’IGE doit auditer la fondation de la Première dame Marième Faye Sall (Birahim Seck)

Le Coordinateur du Forum Civil, Birahim Seck a estimé que le l’Inspection général d’Etat (Ige) doit auditionner la Fondation Servir le Sénégal, appartenant à la Première dame Marième Faye Fall, lors de l’émission Grand Jury de la RFM, diffusée ce dimanche.



« Cette fondation (Servir le Sénégal) récolte de l’argent au nom du peuple sénégalais. Je le dis encore une fois, l’article 6 du statut de l’Inspection général d’Etat donne la possibilité (aux agents) de vérifier tous les organismes qui récoltent de l’argent au nom de la générosité publique, surtout s’ils sont déclarés d’utilité publique », a dit Birahim Seck.



Il a appelé à aller regarder la gestion administrative et financière de la Fondation Servir de Sénégal, se demandant également pourquoi les vérificateurs généraux ne fouillent pas la gouvernance administrative et financière des structure relevant de l’exécutif, du législative et du judiciaire.



« On a jamais vu l’inspection général d’Etat vérifier ou bien publier la gestion l’administration de l’Assemblée nationale et de la Présidence de la République, ne serait-ce que le secrétariat général. Ni un rapport de la Cour des comptes sur les services judiciaires de la gestion administrative et financière du Conseil constitutionnel, qui est un organe de régulation assez important…. », a dénoncé M. Seck, déplorant l’absence de sanction et de suite judiciaire sur ces rapports.



Pour qu’il y ait des sanctions ou des suites judiciaires, Birahim Seck a proposé la proposé la création d’un parquet financier adossé à la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite (CREI) qui permettra à cette juridiction de connaitre toutes les infractions économiques et financières, et tous les rapports produits par les corps de contrôles.