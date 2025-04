Sénégal : l’électrification de 2 740 localités en marche pour un accès universel à l’électricité

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé son engagement pour un accès universel à l’électricité, en annonçant « l’électrification de 2 740 localités supplémentaires. » Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale d’amélioration des infrastructures essentielles, comprenant également un vaste programme pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable.



Dans son discours de ce 3 avril, à la veille de la célébration de l’indépendance du Sénégal, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’accélérer l’électrification rurale. « Nous accélérons les projets sur l’électrification rurale pour l’atteinte rapide de l’accès universel à l’électricité », a-t-il affirmé.



Pour garantir le succès de ce programme, le gouvernement mise sur une gestion rigoureuse des chantiers, en veillant au respect des délais et à l’optimisation des coûts. La renégociation de contrats majeurs permettra d’accélérer l’électrification des 2 740 localités ciblées, afin de réduire les inégalités en matière d’accès à l’énergie.



En parallèle, l’exécutif a lancé la phase 2 des forages ruraux et entrepris les études de faisabilité du « Grand Transfert d’Eau ». Ce projet structurant, intégré au programme des « Autoroutes de l’Eau », vise à assurer un approvisionnement sécurisé en eau potable pour près de 15 millions de Sénégalais.



Avec ces initiatives, l’État sénégalais entend répondre à deux défis majeurs : garantir un accès équitable à l’électricité et à l’eau potable, notamment en milieu rural.