Sénégal : l'hôpital Principal, le Coud, Dakar Dem Dikk et d'autres entreprises doivent plus de 26 milliards de FCFA à l'IPRES

Les entreprises publiques et parapubliques doivent à l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) une dette de plus de 26 milliards de FCFA, une somme difficilement recouvrable en raison de l'immunité d'exécution dont jouissent ces entités. Cette situation crée une pression financière permanente sur l'Institution, alors que ses finances sont déjà affectées par des difficultés multiples, rapporte Libération.



L'Ipres rencontre également des difficultés à mobiliser son compte de dépôt ouvert dans les livres du Trésor public. Ce compte, numéro 52-02, est destiné à l'encaissement des cotisations sociales des agents non-fonctionnaires des établissements publics et parapublics. Bien qu'il affiche un solde créditeur d'environ 50 milliards de FCFA, ce fonds n'est ni mobilisable à volonté ni rémunéré. Face à cette contrainte, l'Ipres a dû utiliser à la titrisation des fonds, mais à un coût avec un pourcentage de décote, ce qui diminue la rentabilité de cette solution, souffle le journal. Les retards de paiement des entreprises publiques Les entreprises publiques et parapubliques accumulent des retards importants dans le paiement de cotisations sociales, ce qui empêche l'Ipres de disposer des ressources nécessaires pour payer les pensions de retraite. L'Hôpital Principal de Dakar, le Coud, Dakar Dem Dikk et d'autres entités accumulent des arriérés de cotisations, mettant en péril la capacité de l'Ipres à remplir ses obligations. L'immunité d'exécution n'avantage pas ces structures rend leur recouvrement particulièrement difficile, exacerbant les tensions de trésorerie de l'institution.



Depuis la mise en place de la pension minimale en janvier 2018, l'État sénégalais s'était engagé à accompagner financièrement l'Ipres pour couvrir les charges liées à ce dispositif, à hauteur de 5,4 milliards de FCFA par an. Toutefois, l'Ipres assure cette charge sur ses fonds propres, sans contrepartie de l'État. Le total des paiements réalisés par l'Ipres pour la pension minimale s'élève à 10,4 milliards de FCFA au 31 décembre 2019 et pourrait atteindre 25 milliards de FCFA en 2024, fragilisant ainsi encore davantage la santé financière de l'institution.



Un autre point de tension est lié aux cotisations des maîtres et professeurs contractuels. Le compte cotisant dédié à ces professionnels présente un solde débiteur de 20 219 017 240 FCFA, réparti entre les maîtres contractuels (16 256 954 729 FCFA) et les professeurs contractuels (3 962 862 511 FCFA). Ces déficits aggravent la situation de trésorerie de l'Ipres et mettent en lumière la fragilité de son système de recouvrement des cotisations. Les perspectives de solution Face à cette situation complexe, l'Ipres a mis en place des stratégies pour surmonter ses difficultés financières. Le comité Ipres-État, créé pour résoudre les problèmes de déclaration et de recouvrement, cherche activement des solutions à la fois sur le plan législatif et sur le plan opérationnel. La modernisation du système d'information de l'Ipres et sa mise en production progressive devrait permettre d'améliorer la qualité de service tout en renforçant le contrôle et la lutte contre l'évasion sociale, contribuant ainsi à redresser la situation de l'institution et à garantir la pérennité des pensions de retraite.