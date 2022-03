Sénégal : la Journée météorologique mondiale célébrée sous le thème "Alertes précoces et Actions rapides"

Le Sénégal à l’instar de la communauté internationale, a célébré, ce 23 mars 2022, la Journée Météorologique Mondiale portée sur le thème : « Alertes précoces et Actions rapides ». Selon l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) les informations météorologiques quotidiennes sont envoyées à travers la télévision, radio, site internet, mail, application mobile ANACIM et par WhatsApp. Pour l’Agriculture et inondation 14 010 SMS ont été envoyés, 3 130 VOIX effectuées, 21 Bulletins spéciaux. L’agence informe également qu’au cours des cinquante dernières années, plus de 11 000 catastrophes d’origine météorologique, climatiques ou hydrologique ont été signalées dans le monde. Il note qu’au Sénégal, de nombreux phénomènes extrêmes ont été notés ces dernières décennies : inondations en 2005, 2012, 2020, vague de chaleur et forte houle de 4m en 2019, etc.



« Nous commémorons aujourd’hui la journée internationale de la Météo qui a été établie en guise de reconnaissance des services de la Météo fournis aux populations pour leur bien-être et leur et pour leur sécurité. Cette journée organisée cette année sur le thème : alertes précoces et Actions rapides. Ce pour souligner l’importance des services de la Météo pour la prévention des catastrophes. Cette journée est organisée par le contexte marqué par les changements climatiques au niveau des populations, exposent des millions de personnes à l’insécurité alimentaire et hydrique », a déclaré Sidy GUEYE, Ingénieur d’exploitations de l’Aviation civile.



Selon lui, le Sénégal n’est pas épargné par ce phénomène. « Il y a une recrudescence des phénomènes de houle, et aussi une aggravation de l’érosion côtière. Ceci fait que nous sommes obligés de mesurer le temps, de l’observer, de faire des prévisions très précises, et d’alerter les populations pour qu’ils puissent prendre les dispositions pour réduire les impacts de ce changement climatique. L’ANACIM a mis en disposition un système assez efficace pour prévenir les usagers à temps », a indiqué Sidy Gueye.



Système d’alerte précoce (SAP) ANACIM Campagnes d’alertes 2021

A travers son système d’alerte précoce en 2021, l’ANACIM, dans sa mission de prévention du risque de catastrophes, « transmet des messages d’alerte météorologique aux autorités étatiques et territoriales, aux acteurs de lutte contre les inondations, aux membres des comités de gestion des risques de catastrophes et aux communautés de base. Pour l’Agriculture et inondation 14 010 SMS ont été envoyés, 3 130 VOIX effectuées, 21 Bulletins spéciaux ». Les informations météorologiques quotidiennes sont envoyées à travers les canaux suivants : télévision, radio, site internet, mail, application mobile ANACIM et par WhatsApp, note le Dg.



