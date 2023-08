Sénégal : la Sûreté urbaine dit avoir déjoué une «attaque terroriste»

La Sûreté urbaine dit avoir déjoué une « attaque terroriste », en procédant à l'arrestation de plusieurs individus dont le dénommé Cheikh Diouf, qui avait confectionné des herses pour préparer des actes terroristes à Dakar. Il a quitté Kaolack à bord d’une moto avec une grande quantité de herses qui auraient été confectionnés par un certain Bitèye pour des actes terroristes qui étaient prévus le vendredi 11 août à Dakar.



Les herses ainsi que de l’essence et d’autres produits servant à la confection de cocktails Molotov devaient être distribués aux cellules de Pikine, Yoff, Keur Mbaye Fall, ZAC Mbao et Rufisque (Groupe de l’autoroute à péage), Parcelles assainies, VDN 3.... Pour mettre en exécution leurs plans, des individus avaient déjà quitté Kaolack, Bignona, Mbacké et Gambie pour rejoindre des groupes afin qu’ils se rendent au centre-ville.



Informés, les limiers ont effectué des investigations qui ont permis de procéder à l’interpellation du nommé Cheikh Diouf, né à Kaolack se disant Étudiant en infographie domicile à Zac Mbao cité Sipres. Il a été trouvé détenteur d’un sac contenant plusieurs herses. Selon lui, il prévoyait de poser des actes terroristes le vendredi en compagnie d’autres personnes à qui il devait distribuer ses produits ainsi que de l’essence dans le but de compromettre la sécurité publique.



En sa compagnie et sur ces indications, indique toujours notre source, il a été procédé à l’interpellation du nommé Matar Sall, né à KAOLACK, technicien fibre optique à Afitel, domicilié à Keur Mbaye Fall. Ce dernier dirigeait une cellule et devait recevoir du matériel et de l’argent. Poursuivant, il a été procédé à l’interpellation du nommé Ahmadou Bamba Cissé, né à Mbacke, agent Sonatel, domicilié à Mbacké.



Le susnommé était le coordonnateur des actes et devait donner les instructions à Cheikh Diouf pour distribuer le matériel aux différents groupes. Ces individus sont actuellement entre les mains des policiers. Les investigations se poursuivent.