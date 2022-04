Sénégal: la difficile situation des réfugiés mauritaniens, 33 ans après les événements de 1989

Une vie de misère

Le 9 avril 1989, un conflit intercommunautaire éclate à Diawara, zone frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie. Environ 60.000 personnes avaient quitté la Mauritanie pour le Sénégal et le Mali, selon le HCR. En 2021, la majorité d’entre eux vivent au Sénégal. Ce 9 avril 2022, 33 ans après ces événements, les plus de 14.000 réfugiés vivant au Sénégal, réclament toujours « justice et réparation » et exigent une « solution durable ».« En principe, nous ne sommes pas des réfugiés. Nous sommes des déportés car on n'a pas fui le pays. On nous a trouvés dans nos maisons ou bureaux et amenés par la force au Sénégal en 1989. On n'est pas venu volontairement et on n'a pas fui. Il y avait un problème entre le Sénégal et la Mauritanie qui découlait d'un conflit entre un éleveur et un cultivateur », a confié leur porte-parole Mamadou Lamine Ba à PressAfrik.« Nous demandons un retour organisé dans notre pays avec toutes les réparations et indemnisations durant les 33 ans que nous avons vécu au Sénégal, car beaucoup d'entre nous étaient des fonctionnaires. On a laissé nos terres, nos maisons et tous nos biens. C'est pourquoi nous demandons à être indemnisés avec tous nos droits », a insisté M. Ba, à la voix tremblante colère et de déception.Ces familles réfugiées au Sénégal vivent dans des situations très difficiles depuis ces années. Déportés « contre leur gré », selon M. Ba, ces réfugiés réclament aussi leur droit à une nationalité, à un retour au bercail et le droit de leurs enfants à bénéficier de papiers qui leurs permettront d’étudier dans de bonnes conditions.A en croire ce père de famille, face aux conditions de vie difficiles auxquelles ils font face au Sénégal, certains Mauritaniens avaient décidé de regagner leur pays d’origine à partir de mars 2008 sous l’égide de l’agence des Nations unies pour les réfugiés. Mais ce fut un retour pas totalement réussi. « Il y avait eu un retour organisé autrefois. Mais beaucoup parmi ces gens-là étaient devenus des apatrides dans leur propre pays. Ils ont dû retourner au Sénégal », a-t-il expliqué.Parmi ces réfugiés, beaucoup sont nés, grandis au Sénégal et ont étudié ici, mais ils ne peuvent pas accéder au monde professionnel parce qu’ils n’ont pas de certificat de nationalité. Ils sont apatride. « Nous n’avons plus de mère patrie, nous n’avons rien », se désole-t-il.Selon lui, le Sénégal a violé tous les textes. « On ne peut pas être ici pendant 33 ans sans papiers légaux ni de titre de voyage. On ne peut pas sortir du pays. On ne peut aller nulle part. Ceux-là qui ont des papiers n'arrivent pas à intégrer. Si un réfugié a des ennuis avec la justice, il est jugé comme un citoyen sénégalais. Mais pourquoi il ne peut pas participer au concours », s’est-il interrogé.Mamadou Lamine Ba, a par ailleurs, fait savoir que ceux parmi eux qui ont obtenu des papiers sont victimes de stigmatisation. « Nos papiers (carte d'identité surtout) délivrés par le ministère de l'Intérieur ne sont pas reconnus. On ne peut pas envoyer ni retirer de l'argent parce qu’il est mentionné réfugié. Même pour payer un abonnement c’est impossible, alors que les textes ne disent pas cela », dit-il avec regret.