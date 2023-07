Sénégal : « la migration irrégulière ne concerne pas que les questions économiques » (ministre de l’Intérieur)

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, s’est rendu à Saint-Louis, à la suite du chavirement d’une pirogue qui a eu lieu tôt dans la matinée du mercredi 12 juillet, causant 08 décès et des blessés. Il a estimé que la migration irrégulière ne concerne pas que les questions économiques.



« La façon dont on présente la migration irrégulière est aussi compliquée que cela. On a l'habitude de dire que c'est lié à un manque d'emplois. La migration a toujours existé (...) Ce n'est pas seulement pour des questions économiques ou d'emplois. Ceux qui prennent les pirogues, ils paient les frais et paient pour d'autres personnes en guise de soutien. Ce qui arrive faire cela, ça veut dire qu'il a des économies. Ce n'est un manque d'emplois », a dit le ministre face à la presse.



Antoine Diome demande l’union des forces afin de faire face au phénomène de la migration. « Tout ceci demande de l'union. Nous invitons tous à venir travailler avec nous. Ce n'est pas une question de pouvoir ou d'opposition. Que ça soit la société civile, les ONG. Tout ce qui évolue dans le domaine. Nous voulons un processus inclusif et participatif pour mettre nos idées ensemble ».



Le ministre a aussi rendu visite aux blessés pour leur souhaiter un prompt rétablissement et leur témoigner tout son « soutien » et sa « solidarité ». Il a également présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées.



L’embarcation transportait une soixantaine de personnes lorsqu’elle a chaviré, mercredi aux environs de 5 heures du matin, à hauteur de l’embouchure du fleuve Sénégal (nord).



Les sapeurs-pompiers, alertés, se sont rendus sur les lieux du drame et ont pu repêcher six (6) corps sans vie, dont quatre (4) acheminés à Louga (nord-ouest). Les deux (2) autres ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis.



Quatre personnes ont survécu à ce drame, indique la même source, signalant que trois parmi elles sont internés à la Marine nationale. Le quatrième, lui, est admis à l’hôpital régional de Saint-Louis.