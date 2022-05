Sénégal: la production industrielle en hausse de 1,7 % en mars (ANSD)

En mars 2022, la production industrielle, hors égrenage de coton, a augmenté de 1,7% relativement à celle de la même période de 2021, a annoncé l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette hausse est essentiellement imputable « à la bonne performance notée dans la production environnementale (+33,7%), celle d’électricité, de gaz et d’eau (+14,2%) et manufacturière (+3,0%) ».



Toutefois, souligne l'ANDS, la production des industries extractives s’est détériorée de 13,1% sur la même période. « Durant le premier trimestre de 2022, la production industrielle a progressé de 7,5%, par rapport à la période correspondante de 2021. En référence au mois correspondant de 2021, l’activité d’égrenage de coton a augmenté de 27,6% en mars 2022. Par contre, elle s’est détériorée de 6,2%, comparativement au cumul sur les trois premiers mois de 2021. »