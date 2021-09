Sénégal: le Comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre la Covid_19 installé

Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a procédé ce lundi 22 février 2021, à l'installation du Comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre la covid-19 (cscov-c19). Ce, en prélude au lancement des opérations de vaccination contre la covid-19 prévu demain, mardi 23 février 2021.



A cet occasion, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a lancé un appel à tous les Sénégalais « de se faire vacciner », car, a t-il diagnostiqué,« c’est un moyen sûr pour réduire durablement le risque de maladies graves et de décès, tout en offrant aux populations l’opportunité nouvelle de vaquer sereinement à leurs occupations sans risque. »



Poursuivant, le ministre a rassuré aux populations que conformément aux orientations du Président Sall, les opérations seront menées dans la « transparence et la célérité requises» . C’est pourquoi, à côté des comités, il a tenu à mettre en place un Comité de Suivi et de Contrôle des Opérations de Vaccination contre la Covid-19 « CSCOV-C19 » avec l’ensemble des composantes de la population.



Rappelant qu'une recrudescence des cas fait évoquer « une seconde vague » de l’épidémie, le ministre de la Santé a soutenu que l’évolution actuelle de la maladie « fait que la vaccination est la meilleure arme dont nous disposons pour la vaincre. Plus que jamais, l’opportunité s’offre à nous pour réduire la morbidité et la mortalité liées à la COVID 19. »



A noter que le Sénégal a, le 12 janvier 2021, mis en place une stratégie nationale de vaccination contre la covid-19 avec l’ensemble des comités techniques mis en place par le Comité national de gestion des épidémies (CNGE). Cette stratégie vise la réduction de la morbidité des cas graves et décès liés à la COVID-19 ainsi que la diminution de la transmission de la maladie. Elle met l’accent sur les cibles prioritaires que sont les personnels de santé de première ligne, les personnes vivant avec des comorbidités et les populations âgées de 60 ans et plus.



C’est ainsi que le Sénégal est membre de plusieurs initiatives mondiales avec COVAX, régionale, avec l’Union Africaine, sous-régionale avec la CEDEAO et nationale à travers des acquisitions directes. Grâce à ces dernières, le pays a reçu 200 000 doses, il y a cinq jours. Ce qui lui permet d'être en mesure de démarrer la campagne de vaccination contre la covid-19. D’autres lots sont attendus dans les semaines à venir.