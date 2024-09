Sénégal : le FMI abaisse ses prévisions de croissance à 6 % pour 2024

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le Sénégal, invoquant des perspectives macroéconomiques « difficiles. » L'institution prévoit désormais « une croissance du PIB réel de 6,0 % d'ici la fin de l'année 2024, contre une estimation de 7,1 % faite en juin dernier. »



Dans un communiqué publié à la suite de la visite d'une délégation du FMI à Dakar, l'organisation indique que « les perspectives macroéconomiques pour le reste de l’année 2024 demeurent incertaines. La croissance du secteur non-hydrocarbures devrait également ralentir, passant de 4,8 % à 3,3 %, selon le FMI. »



Le Fonds explique que « l'inflation globale devrait se stabiliser à 1,5 % en glissement annuel, tandis que le déficit du compte courant devrait s'améliorer, passant à 12,7 % du PIB, en raison du démarrage de la production d'hydrocarbures. Cependant, la mission souligne que le déficit budgétaire devrait excéder 7,5 % du PIB, bien au-delà des 3,9 % initialement prévus. »



Le FMI pointe également une baisse des recettes publiques ainsi qu’une hausse des dépenses, notamment liées aux subventions énergétiques et aux paiements d'intérêts. En conséquence, la dette de l'administration centrale devrait rester supérieure à 70 % du PIB, dépassant ainsi le critère de convergence fixé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).



« Sans mesures supplémentaires, l’objectif de déficit budgétaire de 3 % du PIB en 2025 fixé par l’UEMOA sera difficile à atteindre », avertit le FMI. L'institution appelle les autorités sénégalaises à « mettre en œuvre des mesures fortes », telles que la rationalisation des exonérations fiscales et la suppression progressive des subventions énergétiques non ciblées et coûteuses, afin de stabiliser la dette publique et de réduire le déficit.







Le FMI recommande également des efforts accrus pour traiter l'accumulation des arriérés envers les entreprises privées, notamment dans les secteurs de la construction et de l'énergie. Un inventaire de ces passifs doit être réalisé, accompagné d'un plan d'apurement avec un calendrier précis et transparent.



Le communiqué met en avant « la nécessité de poursuivre les réformes structurelles, notamment la révision de la formule de tarification des produits pétroliers et l'amélioration de la viabilité financière de la société nationale d'électricité. »



Le FMI se félicite des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures visant à sortir le Sénégal de la « liste grise » du Groupe d'action financière (GAFI). Le gouvernement sénégalais a réaffirmé son engagement en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et de la responsabilité publique, tout en assurant que « l'audit général des finances publiques est en cours de finalisation », conclut le communiqué.